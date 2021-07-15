اليوم السابع
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محافظ قنا: انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى ضمور العضلات اليوم

الخميس، 15 يوليه 2021 08:00 ص
محافظ قنا: انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى ضمور العضلات اليوم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا- فريق المحافظات

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أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، انطلاق تنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات للأطفال حديثى الولادة بمحافظة قنا اليوم الخميس، والتى تكلف حوالى 3 ملايين دولار لكل حالة، يأتى ذلك استكمالا لسلسلة المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم تحديد عيادة سيدى عبد الرحيم الشاملة للتأمين الصحى بمدينة قنا لاستقبال مرضى الضمور العضلى بدءا من الساعة 11 صباحا يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع.

من جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع التأمين الصحى بجنوب الصعيد، إنه فى حال أسفر التشخيص عن إصابة الطفل بمرض الضمور العضلى فإنه يتم تحويله إلى هيئة الدواء العليا برئاسة هيئة التأمين الصحى بالقاهرة، لصرف العلاج اللازم له.

 


قنا

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