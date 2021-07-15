محافظ جنوب سيناء يعلن رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات استعدادا لعيد الأضحى

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلغاء الإجازات الرسمية لكل المسئولين في محافظة جنوب سيناء، ومجالس المدن خلال إجازة عيد الأضحى، قائلا: "أحنا خدامين المصريين كلهم.. والهدف هو توفير سبل الراحة لكل القادمين إلى منتجعات المحافظة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك".

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري المديريات، وناقش المجلس التنفيذى استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى، حيث جرى تجهيز المجازر لذبح الأضاحي في العيد بالمجان للمواطنين وسوف يتم عمل شادر لكل مدينة غير متواجد بها مجزر للذبح حيث يقوم طبيب بيطري بالإشراف على الشوادر أثناء عمليات الذبح، ووجه الشكر إلى الدكتورة رحاب الجوهري مدير الطب البيطري بالمحافظة على مجهوداتها في تنظيم عمليات ذبح العجول المخصصة للحالات غير القادرة.

وشدد على ضرورة قيام مديريات التموين والطب البيطري والصحة بضرورة القيام بحملات تفتيشية على جميع المحال التجارية والجزارين لضبط الأسواق وضبط أى مخالفات، وقال إن مركز العمليات الرئيسي بالديوان العام يعمل حوال فترة العيد وهناك عمل طوال إجازة عيد الأضحى لكل مراكز العمليات في مجالس المدن والتدخل السريع فور حدوث أى طوارئ.

وقال إن هناك مرفق الإسعاف متواجد باستمرار لنقل أي حوادث حال وقوعها على الطرق السريعة والتدخل السريع لإنقاذ أرواح المواطنين، مشيرا إلى أنه شدد علي ضرورة تواجد أطباء في المستشفيات طوال فترة إجازة العيد وعدم السماح بإجازة لأي طبيب أو مسعف خلال العيد.

وزف فودة بشرى سارة للمواطنين هو أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وافق على إرسال 40 ألف كيلو من اللحوم عقب عيد الأضحى من خلال صكوك الأضاحي وناشد الجميع بالمشاركة في شراء هذه الصكوك.