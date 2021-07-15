اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 02:44 م
أكرم القصاص
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محافظ جنوب سيناء يبحث سبل التعاون مع المالية فى مجال التحول الرقمى

الخميس، 15 يوليه 2021 12:57 م
محافظ جنوب سيناء يبحث سبل التعاون مع المالية فى مجال التحول الرقمى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووفد وزارة المالية
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سبل التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء فى مجال التحول الرقمى فى ضوء رؤية مصر 2030، واستكمال المرحلة الثانية من أعمال ميكنة الإدارات داخل الديوان العام لمحافظة جنوب سيناء، مشيراً إلى أن ذلك يعزز سبل الحوكمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ وفد من وزارة المالية يضم الوفد طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ومحمد إبراهيم رئيس وحدة الميكنة، ومحمود إبراهيم مدير عام المديرية المالية بجنوب سيناء،  وعادل الصاوى وكيل المديرية المالية بجنوب سيناء، وعدداً من المسئولين بوزارة المالية، والمديرية المالية بجنوب سيناء.

على هامش ورشة العمل التفاعلية التى تقام تحت رعاية  الدكتور محمد معيط وزير المالية للتدريب على المسئولية المستحدثة لمستخدمى شئون العاملين على منظومة GPS المنعقدة بوحدة التدريب الداخلى بالمديرية المالية بالمحافظة .

تناول اللقاء أيضاً ضرورة التعاون فى مجال التدريب لرفع كفاءة العنصر البشرى والارتقاء بمستوى الوظيفة العامة وتأهيل الكوادر الشابة لخلق صف ثانى من القيادات وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

 


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