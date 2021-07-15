محافظ بنى سويف يناقش الآليات المتاحة لتعظيم استفادة المواطن من مبادرة حياة كريمة

في بداية اللقاء رحب المحافظ بمسئولي البنك ، مؤكدا علي أهمية دور البنك وبرامجه التنموية التي تساهم في رفع جهود الدولة في مجال دعم القطاع المصرفي للإقتصاد القومي لاسيما في مجالات وخطط الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الزراعة والقطاع الحيواني والداجني والتي تمثل ركيزة أساسية ومصدر دخل يعتمد عليه المواطنون خاصة في الريف المصرى.

واستعرض مسؤولو البنك النجاحات التي تحققت في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهم فيها البنك مساهمة واضحة كإحدى المؤسسات الحكومية والقطاعات المصرفية التي تعتمد على الدولة كركيزة رئيسية في خططها التنموية ،لاسيما في تحقيق التنمية الزراعية في ظل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية من أجل تنمية نتائجها سريعة وعوائدها شاملة كل القطاعات والجوانب الحياتية.

وأشاد مسؤولو البنك بالخطة التنموية والإستراتيجية التي تعمل من خلالها محافظة بني سويف والرؤية التنموية لمحافظ الإقليم والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية من بينها تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، مؤكدين دعم البنك لهذا التوجه الهام والذي تتضمنه رؤية مصر 2030.

وتطرق الاجتماع لمناقشة الجهود الممكنة لإدراج مقر للبنك في المجمعات الخدمية الجارى إنشاؤها ، ضمن مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ،خاصة وأن بني سويف حظيت بـ 66 قرية جارى العمل فيها وبنسب إنجاز متسارعة.

وأكد محافظ بني سويف دعم ذلك المطلب، لاسيما أن البنك يقدم خدمات حيوية للمواطن مثل الخدمات المصرفية والإئتمانية، وقروض "باب رزق" لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتي تدعم جهود المحافظة في مجال التمكين الاقتصادي للمواطنين البسطاء في الريف السويفي بالإضافة الي "كارت الفلاح" الذي يصدره البنك ومن خلاله يحصل المزارع علي كافة خدماته ، و"كارت ميزة" نظرا لأن البنك ينتشر في كافة القرى والعزب.