محافظ الشرقية يتابع تنفيذ أعمال إنشاء محطات الصرف الصحى بنطاق أبو كبير الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء محطات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المركز وبتكلفة إجمالية بلغت مليار و331 مليون و215 ألف جنيه، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطات صرف صحي بنطاق المركز لخدمه القرى التابعه وبتكلفة إجمالية بلغت مليار و331 مليون و215 ألف جنيه وجاءت بياناتها على النحو التالي :-

إنشاء محطه صرف صحى لخدمة قرى ( منشأة رضوان - منشأة صدقي - الحمادين - نزلة خيال - المشاعلة - العزازية) حيث وصلت نسبه التنفيذ 75 % ، كما أنه جارى إنشاء محطة صرف صحى لخدمة قرى هربيط ( كفر النصيري - الاحراز - ابو ياسين - كفر هربيط) وبلغت نسبه التنفيذ 80% وبتكلفة إجمالية 610 ملايين جنيه.

مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قري أبوكبير A(الرحمانية - خلوة الشرفا) بتكلفة إجمالية بلغت 102.7 مليون جنيها وبنسبه تنفيذ وصلت 93%.

مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قري ابوكبيرB (كفر الاعصر - كفر الشوبكي - التل والمسلمية) بتكلفه 78 مليون وبنسبه تنفيذ 98%.

مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قري ابوكبير A( طوخ القراموص ) بتكلفه 90 مليون و715 ألف جنيها وبنسبه تنفيذ 100%.

مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قري ابوكبير B( الدهتمون - السواقي ) بتكلفة 123.6 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 100%.

مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرية القراموص والمناسترلي بتكلفه 129 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 85%.

محطة معالجة أبو كبير لخدمة 10 آلاف م3 / يوم قري (المناسترلي – القراموص – كفر السواقى – الدهتمون – طوخ القراموص – كفر الأعصر – كفر الشوبكي – التل والمسلمية) بتكلفه 175.2 مليون جنيه و بنسبه تنفيذ 85 %.

مشروع إنشاء محطة رفع الغنيمية بتكلفة اجمالية 22 مليون جنيه .