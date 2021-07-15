محافظ الجيزة يفتح المجازر والكشف على الذبائح بالمجان للمواطنين

كتب سيد الخلفاوي

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة وذلك للوقوف على الإستعدادت النهائية لكافة المديريات الخدمية والأحياء والمراكز لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استعراض الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تقديمها على أكمل وجه.

وكلف المحافظ مديرى المديريات ورؤساء الأحياء والمراكز، برفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكيد على تواجد كامل للقوة البشرية وإلغاء الإجازات للعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى، لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة .

ووجه المحافظ مديرية الشئون الصحية، بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية، لموجهة أى أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضي.

كما وجه المحافظ، بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعه خلال أجازة عيد الأضحى، لرصد أى حالات بناء مخالف والتعامل الفورى معها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطرى، بالتأكد من جاهزية كافة المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى، لتلاشي الذبح بالشوارع حفاظاً على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر، للكشف على الذبائح لضمان سلامه لحومها، وذلك بدون مقابل، والتنسيق مع مباحث ومديرية التموين والأحياء والمراكز لتمشيط الأسواق من السلع الفاسدة.

خلال الاجتماع أكد محافظ الجيزة حرص الدولة على دعم شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة، بما يحقق السيولة بكافة المحاور الرئيسية والعرضية لاستيعاب حجم الحركة المتوقعة فى ضوء الإستعداد لافتتاح المتحف المصرى الكبير، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يوليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية خاصه من حيث الدراسة والتنفيذ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد فتح محاور مرورية جدبدة تضاف لشبكة الطرق بالمحافظة.

ولفت المحافظ إلى أنه خلال شهر على الأكثر سوف يتم البدء فى تشغيل محور محمد أنور السادات ( ترسا ) بالكامل، حيث تم الانتهاء من 95% من الأعمال ليكون المحور البديل لشارع الأهرام، والذى وصلت تكلفتة بالكامل إلى 3 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن النجاح الذى تحقق فى إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/ 2021 يعد انطلاقه لاستكمال منظومة النجاح بالخطة الجديدة للعام المالى 2021 / 2022، والتى تم طرح مشروعاتها خلال الشهر الحالى لسرعة الانتهاء منها قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الإستفادة للمواطنين ، مشدداً على الجهاز التنفيذى بعدم التعامل مع الشركات التى تم رصد ملاحظات فى تنفيذ الأعمال المسندة إليهم أو غير الجادة فى مواعيد التسليم.

وكلف المحافظ بالتنسيق الجيد مع أجهزة المرافق لسرعة الانتهاء من أى أعمال إحلال وتجديد وتغير وصيانة للشبكات والخطوط والكابلات الخاصة بهم بالشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، مؤكداً أنه من غير المسموح تنفيذ أى أعمال بالشوارع بعد رصفها، حفاظاً على المال العام والاستثمارات التى تم ضخها بالمشروع .

كما أعلن المحافظ عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة إنتاجية 80 ألف م3 / يوم والتى تساهم بشكل كبير فى تحسين الخدمة وحل مشكلات ضعف الضغوطات، وانقطاعات المياه التي تعاني منها بعض المناطق داخل مدينة الجيزة.

خلال المجلس اطلع المحافظ من مدير مديرية الشئون الصحية على الوضع الحالى للتعامل مع جائحة كورونا بالمحافظة، والذى أكد أن المنحنى الوبائى انخفض بشكل ملحوظ بالمحافظة، حيث تم الاكتفاء بـــ4 مستشفيات لعزل حالات كورونا فقط بدلاً من 23 مستشفي عزل فى السابق، كما أن نسب الإشغال لغرف العناية لا يتعدى 29%، لافتاً أنه تم تطعيم 310 ألف مواطن بلقاح فيروس كورونا والفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاع فى أعداد المتلقين للقاحات، وذلك من خلال التنسيق الدورى مع وزارة الصحة فى ذلك الشأن، وطالب المواطنين بضرورة الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا وفى مقدمتها ضرورة البعد بين التجمعات خاصة بالشواطىء والمتنزهات العامة لمنع أى انتكاسات فى هذا الشأن.