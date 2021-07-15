اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يتابع تجهيزات التشغيل التجريبى لسيارات "الحى المتنقل"

الخميس، 15 يوليه 2021 12:09 م
محافظ الجيزة يتابع تجهيزات التشغيل التجريبى لسيارات "الحى المتنقل" محافظ الجيزة يتابع التشغيل التجريبى لسيارات الحى المتنقل
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التجهيزات النهائية لبدء التشغيل التجريبى لسيارات المركز التكنولوجي المتنقل بأحياء الدقى وجنوب الجيزة كمرحلة أولى لتقديم كافة الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين بشكل أسرع.
 
وأكد محافظ الجيزة إن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتى تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية ضمن بروتوكول تعاون تم برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة التنمية المحلية والذى يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التي يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمراكز، إلى جانب تقديم خدمات تناسب إحتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.
 
وأوضح محافظ الجيزة أن هذه السيارات تعد مركز خدمة متنقل حيث جرى تجهيزها بكل التقنيات الحديثة وربطها تكنولوجيا بالمحافظة وهى خطوة هامة لتسهيل وتيسير الامر على المواطنين مؤكدا أن المحافظة حرصت على بناء قدرات الكوادر البشرية التي ستكون مسئولة عن إدارة المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتنقلة للتعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم في سهولة ويسر.
 
وأضاف أن المحافظة تقوم بتقديم كافة سبل الدعم وتعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمي لكونها تعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية والتي تأتى ضمن خطة الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 
لافتا أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية،موجها الشكر لوزارة التخطيط لما قدمته من دعم فني وتطوير لأداء العاملين بالمنظومة و لوزارة التنمية المحليه لتبنيها خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.
 
شهدت الفعالية  هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد .
 
WhatsApp Image 2021-07-15 at 11.36.11 AM (3)
 

WhatsApp Image 2021-07-15 at 11.36.11 AM (2)
 

WhatsApp Image 2021-07-15 at 11.36.10 AM (1)
 

WhatsApp Image 2021-07-15 at 11.36.10 AM
 

WhatsApp Image 2021-07-15 at 11.36.10 AM (4) (1)
 
 

الجيزة

خدمة المواطنين

الحي المتنقل

محافظة الجيزة

محافظ الجيزة

سيارات الحى المتنقل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يفتح المجازر والكشف على الذبائح بالمجان للمواطنين

الخميس، 15 يوليه 2021 10:42 ص

محافظ الجيزة يكرم 17 من قيادات المحافظة لجهودهم فى إتمام خطط المشروعات

الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:57 م

محافظ الجيزة يلتقى متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:58 ص

محافظ الجيزة يسلم منحا مالية لــ 19 عروسة من أبناء المحافظة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:21 ص

محافظة الجيزة تزيل المخالفات والتعديات والإشغالات بشارع ناهيا

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 07:47 م

استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك × 10 معلومات

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة