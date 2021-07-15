محافظ الإسكندرية يكرم متدربى "البرنامج الرئاسي" لتأهيل الشباب للقيادة

الإسكندرية جاكلين منير

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وذلك عقب انتهاء فترة تدريبهم بالمحافظة، والتى شملت زيارات ميدانية بجميع إدارات المحافظة والأحياء والجهات التابعة للوقوف على كافة آليات العمل فى منظومة التنمية المحلية.

واستمع المحافظ إلى رؤية شباب "البرنامج الرئاسي" ومقترحاتهم والتوصيات التى انتهوا إليها خلال فترة تدريبهم بالإسكندرية، ومدى الاستفادة منها فى المحافظة.

وأشاد الشريف بتجربة "البرنامج الرئاسي" أنها من أهم البرامج التى تم إطلقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وساهمت فى تدريب الشباب وتأهليهم ومن ثم تمكينهم.

وأضاف أنه من ثمار البرنامج الرئاسى بالمحافظة هى تواجد نواب المحافظ ومعاونيه بالديوان العام بالإضافة إلى خريجى البرنامج الذين يعملون فى عدد من الجهات المختلفة والذين يساهمون بشكل كبير فى التنمية والتطوير الإدارى بتلك الجهات.

على الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرامج التدريبية التى تنفذها وتساهم فى إعداد الكوادر اللازمة فى المجالات المختلفة ورفع كفاءة العنصر البشرى وتنمية مهارات التميز والجودة والتطوير وذلك فى إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.



تكريم متدربى البرنامج الرئاسى



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