محافظة الدقهلية تصدر أول ترخيص لكنيسة بالقانون الجديد بالدلتا

الدقهلية - شريف الديب

أصدر حي شرق المنصورة، الأربعاء، ترخيصا لبناء كنيسة باسم (القديس ماريوحنا الحبيب للأقباط الأرثوذكس بالمنصورة) بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة، بعد استيفاء شروط التراخيص وموافقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وتعد أول كنيسة يتم إصدار الترخيص بالبناء لها على مستوى تاريخ المحافظة، وثالث كنيسة على مستوى تاريخ مصر بعد كنيسة العاصمة الإدارية تحت رعاية الأسقف الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها.

وقال وائل غالي، المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الممثل القانوني لها: "إننا تمكننا من الحصول على أول ترخيص لبناء كنيسة في محافظة الدقهلية على مستوى الدلتا، وذلك بالبناء فى ظل غياب اللائحة التنفيذية للقانون مما أوجد صعوبات جمة في إجراءات الترخيص وبخاصة أنها المرة الأولى للجهات الإدارية التى تتعامل مع ترخيص بالبناء كنيسة على قطعة أرض فضاء لم يسبق استغلالها دينيا.