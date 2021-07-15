اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 04:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مجلس النواب العراقي يكلف لجنة "الصحة والبيئة" بالتحقيق في حادث مستشفى الحسين

الخميس، 15 يوليه 2021 03:00 ص
مجلس النواب العراقي يكلف لجنة "الصحة والبيئة" بالتحقيق في حادث مستشفى الحسين
بغداد (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلفت رئاسة مجلس النواب العراقي، لجنة الصحة والبيئة النيابية، بالتحقيق بحادثة حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن رئاسة البرلمان قررت تكليف لجنة الصحة والبيئة النيابية، للتحقيق بحادثة حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار؛ للكشف عن أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين ورفع تقريرها وتوصياتها إلى رئاسة المجلس بالسرعة الممكنة.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت أمس الثلاثاء ارتفاع أعداد ضحايا حادث مستشفى الحسين إلى أكثر من 114 قتيلا خلال الساعات الماضية، فيما بلغ عدد الجرحى إلى 70 شخصا.

 

 

 

 


مجلس النواب العراقي

لجنة الصحة والبيئة

مستشفى الحسين

بغداد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 14 يوليو 1958.. إعلان الجمهورية فى العراق ومقتل العائلة المالكة.. جماهير تنتزع جثة ولى العهد من السيارة.. وزوجته الأميرة هيام تنجو برصاصة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:00 ص

إليسا بعد حريق مستشفى الحسين: قلبي مع العراق ربنا يحميهم وكل العالم العربي

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:20 ص

مستشار رئيس وزراء العراق: مراقبون دوليون لمتابعة الانتخابات

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:38 م

كاظم الساهر بعد حريق مستشفى الحسين : نتمنى أن تكون خاتمة الكوارث فى العراق

الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:13 م

العراق يحصل على عضوية منظمة حظر الاسلحة الكيميائية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:53 م

سفير العراق يعلن زيارة قريبة لشيخ الأزهر.. ويؤكد: الإمام الأكبر أكد دعمه لبغداد

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:20 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة