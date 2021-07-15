لو عاوز تشترى الأضحية.. اعرف الأسعار داخل سوق بيع المواشى بأسوان "صور"

أسوان – صلاح المسن

أجرى "اليوم السابع"، تقريرا تلفزيونيا عن أسواق الماشية والأغنام بمحافظة أسوان لعرض أسعار الماشية والضأن، حيث رصد عدسة "اليوم السابع"، حركة البيع والشراء بالأسواق الأسبوعية بأسوان ومنها سوق قرية سلوا بحرى شمال مركز كوم أمبو بأسوان، وشهد السوق انخفاضا ملحوظا فى أسعار الأضاحى مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وإقبال كبير من الأهالى لشراء أضحية العيد.

واكتظ السوق بالمشترين لشراء خراف العيد والعجول والأبقار، وتراوح سعر الكيلو القائم فى الماشية من 55 جنيها حتى 65 جنيها، أما الأغنام يبدأ سعر الكيلو من 50 جنيها حتى 65 جنيها للكيلو للخروف، ويتم تحديد الأسعار وفقا للعرض والطلب.

كما شهد السوق الأسبوعى طرح كمية كبيرة من الأضاحى مما ساهم فى انخفاض الأسعار مع زيادة الإقبال على شراء الماشي ، ويعد السوق الأسبوعى بقرية سلوا بكوم أمبو أحد أكبر اسواق الماشية والعجول بأسوان.















