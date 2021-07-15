لحظة ضرب صاعقة برق أعلى برج التلفزيون الألمانى فى برلين.. فيديو

كتب محمد شعلان

رصدت كاميرا مراقبة في العاصمة الالمانية برلين مشهد غريب للحظة ظهور صاعقة برق كبيرة تضربت أعلى برج التلفزيون في برلين دون حدوث أي خسائر، وأظهرت لقطات الفيديو صاعقة برق تضيء سماء العاصمة برلين وسط الظلام، حيث تفرع شعاعها إلى عدة أفرع، في ظاهرة غريبة من نوعها، وفق وكالة سبوتنيك.

ووفق ما قاله متخصصون عن هذه الظاهرة فإن صاعقة البرق تجمعت في خط عرضي وضربت قمة البرج الأيقوني للتلفزيون في وسط الصورة، ولم تلبث الصاعقة لحظات حتى انطفأت ليعود الظلام والهدوء مرة أخرى إلى شكل العاصمة الألمانية برلين.



الصاعقة على برج التلفزيون



الصاعقة تضرب البرج

وتسببت عواصف صيفية شديدة فى أضرار واسعة النطاق وفيضانات في ألمانيا وسويسرا، حيث انهارت جزئيا حظيرة طائرات في مطار في بلدة ماجادينو الجنوبية بسويسرا، وقالت الشرطة السويسرية إن عدة طائرات تعرضت لأضرار، لكن لم يصب أحد بأذى عندما انهار سقف حظيرة الطائرات، وسط هطول أمطار غزيرة ورياح قوية خلال الليل، بحسب " روسيا اليوم".

أما في ألمانيا، فقد حذر مسؤولون من "عواصف شديدة" في منطقة إيفل جنوب غرب كولونيا، بسبب هطول الأمطار، وقد أدى استمرار هطول الأمطار في الأيام الأخيرة إلى ارتفاع منسوب الأنهار، ومن المتوقع أن يصل نهر الراين إلى أول مستوى مرتفع للمياه يومى الخميس أو الجمعة، ما أدى إلى فرض قيود على الشحن.

على جانب آخر رحب بعض مسؤولي الغابات في ألمانيا بالطقس الرطب، بعد ثلاثة فصول صيفية شديدة الجفاف على التوالى.