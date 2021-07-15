لجنة الصحة بالبرلمان العراقى تدعو لفرض حظر شامل لمواجهة متحور "دلتا" من كورونا

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دعت لجنة الصحة والبيئة بالبرلمان العراقى، اليوم الخميس، لفرض حظر صحى شامل لمواجهة متحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد.



وقال عضو لجنة الصحة والبيئة جواد الموسوي، في بيان، "حذرنا سابقا في أكثر من مناسبة وقبل أكثر من 30 يوما من أن المتحور دلتا هو الأخطر والأسرع انتشارًا والأشد فتكا، وأن كل الدلائل العلمية تشير إلى أنه المسؤول الرئيسي عن أغلب الإصابات الموجودة حاليا في العراق وهو سبب زيادة أعداد الإصابات لسرعة انتشاره التي تتجاوز أربعة أضعاف سرعة انتشار المتحورات القديمة".



وأضاف أن مستشفيات بغداد وأغلب المحافظات قد وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى من ناحية توفير الأسرة والأدوية ومستلزمات الحماية الشخصية لمجابهة هذا الوباء اللعين.



ودعا وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لاتخاذ إجراء عاجل للتصدي لهذه الحالة الطارئة وبأسرع وقت قبل حصول ما لا يحمد عقباه وتعرضنا إلى فشل في النظام الصحي العراقي كما حدث في بعض البلدان العربية وغيرها.