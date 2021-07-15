لا يليق بنا أن نقلق أبدا.. رسائل الرئيس فى مؤتمر حياة كريمة "إنفوجراف"

رسائل مهمة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال انطلاق فعاليات إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أكد خلالها على أنه لا يليق بنا أن نقلق أبدا.. وأننا نتعامل مع كل قضايانا بعقل راشد ولم ندغدغ مشاعر الناس أبدا، وطالبنا باتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ولهذا تحدثنا مع الإثيوبيين والسودانيين لجعل النيل نهرا للشراكة، وأكدنا على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من المياه، ولكننا أيضا لا نسعى للتهديد أو التدخل بشئون الدول وما نريده تعاون الآخرين معنا، ومن هنا تحركنا لمجلس الأمن لوضع ملف السد على أجندة الاهتمام الدولى.



لا يليق بنا أن نقلق أبدًا.. رسائل الرئيس فى مؤتمر حياة كريمة

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019 كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.