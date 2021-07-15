كيف تختار أضحية العيد؟ أشهر تاجر مواشى يقدم نصائح هامة لشراء الذبيحة.. لايف

وتشهد أسواق الأضاحي في الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا، خاصة لشراء البقر والعجول وتراجع الإقبال على الماعز والخراف التي زادت سعرها بقيمة 10 جنيهات للكيلو الواحد مقارنة بالعام الماضي.

وكشف تاجر المواشى، عن العمر الجيد للأضحية، وهو العامين ويتم تحديده من خلال فتح فم الأضحية، ومشاهدها أسنانها، إذا وجدت سنتين في حجم بعض يشير ذلك إلى أن عمرها عام، وإذا وجدت 4 أسنان متشابهات فهذا يدل على أن عمرها عامين، أما أكثر من ذلك فتكون جودة اللحمة غير جيدة، لذلك يفضل شراء الأضحية التى تصل إلي عامين على أقصى تقدير.

وقال تاجر المواشى، إن شروط الأضحية السليمة، أن تكون معرفة وسليمة بدنيًا لا يعبها أى شيء أو كسور، أو أمراض جلدية وتكون تتحرك بشكل طبيعى وتأكل بشكل جيد، بالإضافة إلي الاهتمام باختيار الخروف والماعز الذى يأكل علف، وليس الخراف التى يتم تربيتها من خلال أكل "القمامة"، كما هو منتشر في عدد من المحافظات.

وتشهد أسواق الماشية هذا العام حركة بيع وشراء الأضاحى، مع زيادة الأسعار عن العام الماضى بقيمة 10 جنيهات في الكيلو، وهو العام الذى شهد عدم إقامة الأسواق الأسبوعية لفترة طويلة بسبب انتشار جائحة كورونا.

وتسبب انتشار جائحة كورونا العام الماضى، فى ضعف الإقبال على الشراء من قبل المواطنين، وهو ما جعل الأسواق تشهد ركودًا كبيرًا، إلا أن هذا العام بدأت أسواق الماشية تشهد إقبال علي شراء الأضاحى رغم ارتفاع الأسعار عن العام الماضى، وبرر التجار ارتفاع أسعار المواشى هذا العام بسبب زيادة تكلفة نقل المواشى للأسواق وزيادة أسعار الأعلاف.

ويقول إبراهيم أبو عوف، أحدى تجار المواشى، إنه يوجد عدة أنواع من الخراف، وهى "بلدى، وعسافى، وسناوى، والرحمانى"، إلا أن معظم الناس تقبل على شراء الخراف البلدى، نظرًا لجودة لحمتها، مشيرًا إلى أن الخراف البلدى، تكون بيضاء ولديها " ليّة" متوسطة، وتزن لحم أكثر، أما "عسافى"، فهى أحد أنواع الخراف التى يتم جلبها من رفح، ولديها "ليّة" صغيرة، وتزن لحم إلى حد ما أيضًا، أما "الرحمانى"، فهو نوع خراف يتواجد فى محافظة البحيرة، ويتميز بـ "ليّة" كبيرة، يزن لحم بشكل أكبر، أما "سناوى"، فهو نوع من أنواع الخراف يتواجد أكثر فى محافظة الإسماعيلية، ويميزها "الليّة" الصغيرة ويكون لحمها أحمر، ولا يوجد بها دهون.

وقال محمود عبد الله منسى، أحد تجار المواشى والعجول، وعضو الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إنه رغم ارتفاع أسعار الوقود، وما اتبعه من ارتفاع أسعار تكلفة نقل المواشى والعجول إلى الأسواق، بجانب أرتفاع أسعار الأعلاف، إلا أن أسعار الأضاحى هذا العام، لم ترتفع سوى 10 جنيهات فقط في الكيلو.

وقال، منصور حسين، أحد تجار العجول، إن الأيام الأخيرة شهدت تراجعًا فى الطلب على لحوم الخراف والماعز، حيث زاد الطلب على المعروض من الأضاحى الأخرى من العجول، بسبب تراجع دخل الأسرة بسبب كورونا، فى ظل الالتزامات الكثيرة على الأسرة، وهو ما دفع المواطنين للتضحية عن طريق الاشتراك في العجول، حيث يقوم كل 7 أشخاص بشراء عجل للتضحية، وهو ما يمكنهم من الحصول على لحم أكثر وأسعار أقل.

وكشف أشرف منصور، أحد التجار، عن أسعار جميع أنواع الأضاحي فى السوق، مؤكدًا، أن سعر الجدى يتراوح من 2000 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، وسعر الماعز من 1300 جنيه إلى 2000، وسعر النعجة من 2000 إلي 3 آلاف، وسعر الخروف من 3000 إلي 4 آلاف، وسعر العجلة من 12 ألف إلى 20 ألف، والعجل البلدى من 20 ألف إلى 25 ألف.

أما أسعار الأضاحى صاحية بالكيلو، فبلغ سعر كيلو الماعز 60 جنيه، وسعر كيلو فى أضحية الجدى 65 جنيه، وسعر الكيلو فى أضحية الخروف 60 جنيهًا، وسعر الكيلو صاحى فى أضحية العجل 60 جنيهًا، وسعر الكيلو فى أضحية العجلة 55 جنيهًا.