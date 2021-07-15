اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 01:50 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تعلن تمديد إلغاء السفر إلى الخارج حتى 14 أغسطس المقبل

الخميس، 15 يوليه 2021 01:34 م
كوريا الجنوبية تعلن تمديد إلغاء السفر إلى الخارج حتى 14 أغسطس المقبل كورونا فى كوريا الجنوبية - أرشيفية
أ ش أ

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قررت كوريا الجنوبية تمديد توصياتها الخاصة بالسفر إلى الخارج لمدة شهر آخر، وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الناجمة عن سلالة دلتا شديدة العدوى.

وأكدت الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن الإجراء الذي يدعو المواطنين إلى إلغاء أو تأجيل الرحلات إلى الخارج ، ساري المفعول حتى 14 من أغسطس المقبل، موضحة أن التمديد يأتي مع استمرار العديد من الدول في جميع أنحاء العالم في حظر أو تقييد دخول الأشخاص الوافدين من الخارج وسط استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.


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