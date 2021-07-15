كوبا تسمح للمسافرين بإدخال الأدوية والأغذية ومواد التنظيف مجانا

فاطمة شوقى

أعلنت كوبا أمس الأربعاء أنها ستسمح للمسافرين القادمين إلى الجزيرة بإدخال الأغذية والأدوية ومنتجات التنظيف ، دون دفع رسوم جمركية، بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات غير المسبوقة التي اندلعت في الجزيرة.

قال رئيس الوزراء مانويل ماريروإن الحكومة وافقت على "السماح ، بشكل استثنائي ومؤقت ، بالاستيراد من خلال المسافرين، أى الأمتعة المصاحبة للرحلة، من الأغذية والأدوية دون حد لقيمة الاستيراد وبدون دفع الرسوم الجمركية"، حسبما قالت صحيفة "انفوباى"الأرجنتينية.

وبالتالي ، سيتمكن المسافرون الذين يصلون إلى كوبا من إحضار عدد غير محدود من المواد الغذائية ومنتجات النظافة والأدوية بدءًا من الأسبوع المقبل ، حسبما أعلن ماريرو ، في وقت ندرة شديدة واضطرابات اجتماعية أدت إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

أعلن الرجل الثاني في السلطة التنفيذية برئاسة ميغيل دياز كانيل أن الإجراء، الذي تمت الموافقة عليه بشكل عاجل بقرار من وزارة المالية والأسعار، سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل وسيظل ساريًا حتى 31 ديسمبر على الأقل.

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من البلاد ، هي الأكبر منذ ستة عقود ، والتي عبر فيها جزء من المتظاهرين عن استيائهم من الحكومة بسبب نقص المواد الغذائية ومستحضرات النظافة والأدوية ، إلى جانب مشاكل أخرى مثل انقطاع التيار الكهربائي أو انعدام الحريات.

كان هذا أحد الإجراءات التي طالب بها الأكاديميون والمثقفون في خطاب مفتوح حديث للحكومة ، للتخفيف من نقص الغذاء والدواء ، والذي كان من بين دوافع الاحتجاجات الحاشدة يومي 11 و 12 يوليو في حوالي 40 مدينة في الجزيرة.

تسمح القوانين الكوبية بالاستيراد غير التجاري لـ 10 كيلوجرامات من الأدوية ، معفاة من الضرائب ، بينما تفرض قيودًا على المواد الغذائية وغيرها من المنتجات ، والتي تفرض ضرائب عليها.

وكانت مجموعة من الفنانين والمثقفين ، من بينهم المخرج فيرناندو بيريز والخبير الاقتصادي كارميلو ميسا لاجو ، قد طالبوا "بتسهيل العملية وجعلها قابلة للتطبيق للسماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى البلاد".

وقال رئيس الوزراء إنه اعتبارًا من يوم الاثنين ، سيتم إلغاء جميع هذه القيود عند نقاط الدخول إلى كوبا باستثناء مطاري كايو كوكو وفاراديرو.

من المتوقع أن يكون تأثير هذا الإجراء محدودًا ، على الأقل على المدى القصير ، نظرًا لحدوث الوباء، فإن الرحلات الجوية الدولية التي تنطلق من كوبا تقتصر على بضعة أسابيع، وجزء منها على طريق هافانا - مدريد. يتم تقليل الدول المجاورة مثل الولايات المتحدة والمكسيك وبنما إلى الحد الأدنى.

شهدت كوبا أزمتها الاقتصادية المستوطنة تتفاقم مع الوباء - الذي ترك قطاع السياحة عند مستوى منخفض - والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال إدارة دونالد ترامب الأخيرة وتدابير الصدمة الداخلية المشكوك في كفاءتها ، من بين عوامل أخرى.

وهكذا ، أصبحت المواد الغذائية ومنتجات النظافة والأدوية شحيحة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة ، حيث انخفض عدد الرحلات بشكل كبير ، وبالتالي كمية المواد التي جلبها الأفراد من الخارج ، والتي تم بيعها في كثير من الحالات فى السوق السوداء فى كوبا.