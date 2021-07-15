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قرية فطيرة بأسوان "شكل تانى" بعد مبادرة حياة كريمة.. صور

الخميس، 15 يوليه 2021 07:30 ص
قرية فطيرة بأسوان "شكل تانى" بعد مبادرة حياة كريمة.. صور قرية فطيرة بمحافظة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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فى منطقة نائية بعيدة عن العمران تقع قرية "فطيرة" التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، والتى عانت لسنوات من الحرمان فى الخدمات الأساسية المقدمة للأهالى قاطنى هذه القرية، حتى جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتغيير واقع الريف المصرى ويعيش سكانها "حياة كريمة".

"كاميرا اليوم السابع" انتقلت إلى قرية فطيرة بمحافظة أسوان لرصد أعمال المشروعات الجارية بالمكان، والتى جاءت تلبية لمطالب وسكان القرية بعد جلسات استماع عديدة عبر فيها المواطنون عن متطلباتهم واحتياجاتهم.

تحدث محمد محمد أبو زيد، من أهالى قرية فطيرة، لـ"اليوم السابع"، قائلاً: "قبل مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة كان الوضع سيئا للغاية نظراً لما هو معروف عن القرى قديماً، ولكن مع دخول المبادرة شعرنا منذ اللحظة الأولى بأنها تغيير للواقع المعيشى لسكان القرى"، مشيراً إلى أن أهل القرية يقدمون لك ما بوسعهم لتذليل العقبات لهذه المشروعات حتى يتم الانتهاء منها بجودة عالية وفى أسرع وقت.

وأضاف "أبو زيد" أنه من أهم وأكبر المشروعات الجارية حالياً هو مشروع الصرف الصحى، لأن القرية تعانى من طفح المياه الجوفية منذ سنوات طوال، مما أثر بالسلب على البيوت السكنية التى يعيش فيها الأهالى وهى منازل بسيطة مكونة معظمهما من الطوب اللبن، وغيرها من المشاكل الناجمة عن عدم وجود صرف صحى، وهو ما بدأ بالحل مع مشروعات المبادرة الرئاسية.

وأشار إلى أنه سيقام بالقرية محطة معالجة لمشروع الصرف الصحى ليشمل جميع قرى الوحدة المحلية والتى تزيد عن 22 قرية تابع للمجلس القروى، موجهاً الشكر لرئيس الجمهورية والحكومة على دعمهم فى إقامة مشروعات تنمية للمجتمعات القروية، وتشمل المشروعات بجانب الصرف الصحى إحلال وتجديد وإنشاء مدارس لاستيعاب أعداد الطلاب من أبناء القرية، بالإضافة إلى مشروعات الصحة بالوحدات الصحية بجانب مراكز الشباب علاوة على شبكات مياه الشرب وإنارة الشوارع وسكن كريم وغير ذلك.

أثناء العمل
أثناء العمل

 

إحلال وتجديد المدارس
إحلال وتجديد المدارس

 

العمل جارى فى المشروع
العمل جارى فى المشروع

 

تجديد مدارس_1
تجديد مدارس_1

 

جانب من العمل
جانب من العمل

 

فصول
فصول

 

لافتة المشروع
لافتة المشروع

 

مدارس
مدارس

 

مشروع الصرف الصحى بالقرية
مشروع الصرف الصحى بالقرية

 


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