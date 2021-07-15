اليوم السابع
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في اليوم الخامس من ذي الحجة.. اللهم اجعل أيامنا كلها سعادة

الخميس، 15 يوليه 2021 09:45 ص
في اليوم الخامس من ذي الحجة.. اللهم اجعل أيامنا كلها سعادة دعاء
كتب على عبد الرحمن

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يقدم "اليوم السابع" عدد من الأدعية المستحبة، والتي يمكن الإكثار منها، لاسيما في العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي يوافق منها اليوم، اليوم الخامس من ذي الحجة، فالمعروف أن لهذه الأيام الأوائل من ذي الحجة مكانة خاصة في الإسلام، وجاء فيها  حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ؛ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ" أخرجه الترمذي في "سننه".
 
وفيما يلي أدعية مستحبة يمكن الدعاء بها في هذه الأيام الأولى من ذي الحجة
"اللهم اجعل أيّامنا كلّها سعادة وبدّد الأحزان وأبرئ الأسقام، وابسط الأرزاق "
"اللهم إني نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك".
"اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء".
"اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم لا قابضَ لما بسطتَ، ولا مُقَرِّبَ لما باعدتَ، ولا مُباعِدَ لما قرَّبتَ، ولا مُعطِيَ لما منعْتَ، ولا مانعَ لما أَعطيتَ اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك ورحمتِك وفضلِك ورزقِك".
 
"اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمنَ يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشرِّ ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحْيِنا مسلمِين وألحِقْنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين".
 
"اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء"
"اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر"
 
 
 
 

اليوم الخامس من ذي الحجة

ادعية ذي الحجة

العشر الأوائل من ذي الحجة

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

فضل التسع الأوائل من ذي الحجة

فضل ذي الحجة

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