فيلم يوثق مجهود الشباب بمبادرة حياة كريمة: اشتغلوا بإيديهم عشان يفرحوا المصريين

كتب محمد تهامى زكى

نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة على "فيس بوك"، فيلم قصير يوثق عمل الشباب فى القرى والمحافظات، من خلال مراحل المبادرة، حيث أظهر الشباب مراحل العمل منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

وقالت الصفحة عن هؤلاء الشباب: "شباب مصر شباب يفرح واقفين فى ضهر أهاليهم بيساعدوهم، فى كل قرية ومركز وكل المحافظات".

وأضافت: "بيشتغلوا بإيديهم وبينسقوا مع كل مؤسسات الدولة عشان يوفروا لكل المصريين حياة كريمة".





وتأتى الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولى.















