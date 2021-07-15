اليوم السابع
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فيديو على فيس بوك يساعد فى ضبط 12 متهما بترويج المخدرات فى مدينة نصر

الخميس، 15 يوليه 2021 10:56 ص
فيديو على فيس بوك يساعد فى ضبط 12 متهما بترويج المخدرات فى مدينة نصر حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بالقاهرة، فى القبض على 12 متهما لبيعهم مواد مخدرة في مدينة نصر بعد تداول فيديو بتضرر شخص منهم، وحرر محضر بالواقعة.

 

وبالنسبة لما تم تداوله بإحدى الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً مقطعين مصورين تضرر خلالهما صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بمنطقة زهراء مدينة نصر، بالتعاطى والإتجار فى المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف البؤر الإجرامية التى تقوم بالترويج للمواد المخدرة بالمنطقة المشار إليها بعدة حملات أمنية كان آخرها بتاريخ 11 يوليو، وأسفرت عن ضبط عدد 12 متهم من العناصر الإجرامية حال قيامهم بترويج وبيع المواد المخدرة وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

 


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