فساتين فرعونية بإطلالة حديثة.. فكرة مشروع تخرج لطالبات فنون تطبيقية بدمياط.. صور

دمياط _ معتز الشربينى

تظل الحضارة الفرعونية هى مبعث الإلهام من حيث التصاميم والأزياء والحلى الباحثين عن التميز والتفرد خاصة فى مجالات الفنون والأزياء، ومن هنا جاءت فكرة طلاب الفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، لتنفيذ مشروع تخرجهم والفكرة مستوحاة من التصميمات الفرعونية مع الربط بين الماضى والحاضر لتواكب العصر الحديث.

"اليوم السابع"، استمع من إحدى الطالبات المشاركات في المشروع عن فكرة العمل وخطة تنفيذه، حيث قالت الطالبة نورة النيلى، الحاصلة على بكالوريوس الفنون التطبيقية من جامعة دمياط، أن مشروع التخرج عبارة عن فستان مستوحى من الفن المصري القديم باستخدام عصري.

وأضافت الطالبة: الفكرة جاءت من الدكتورة نجلاء طعمية، والدكتور طارق زغلول، تم عرضها علينا كمجموعة طلاب ووعملنا تصميمات مستوحاة من الحضارة الفرعونية، والتصميم والفكرة عرضت خلال تيرم دراسي كامل، والتنفيذ تم خلال أسبوع بعد الانتهاء من الامتحانات النظري، قائلة: "اعتمدنا في شغلنا على تصميم الجيبونة مستوحاة من نفس فكرة الحزام بحرملة أمامية في الأزياء الفرعونية وتم تكراره ليعطى هيكل الفستان وخطوطه".

وتابعت طالبة الفنون التطبيقية: استخدمنا اللون الأزرق وهو الجعران الفرعوني دلالة على السماء والبعد الديني في المصري القديم وهو يوحى بقدسيه اللون فى العصر الفرعونى، أما عن استخدام الخامات فهى عبارة عن خامات بدون سمك في نفس الوقت تعطى ضيا حتى تخدم الفكرة واستخدام التل المستخدم في الفستان "كان أكتر حاجة كانت قريبة من عمق الفكرة".

وأشارت نورة، إلى أنه تم استخدام إضاءة بسيطة في جزء الاكسسوارات بتقنية الملابس الذكية، وتم التصوير في أحد الفنادق دمياط الجديدة وتم اختياره لأن طرازه قديم ولخدمة الفكرة، موضحة أن تصميم الأزياء التي تحاكي العصر الفرعوني صممت بعض الأكسسوارات الفرعونية والحلى التى تحمل التفاصيل والنقش الفرعونية .

وأكدت الطالبة، حرص مجموعة التنفيذ من الطلاب على تصميم فساتين فرعونية بلمسات عصرية، يمكن أن ترتديها نساء العصر الحديث فى مختلف المناسبات، وهى تعطى انطباع بالفخر والعراقة، وهذه الفكرة كانت فكرة مشاريع تخرج قسم ملابس في كلية الفنون التطبيقية دفعة 2021 تمت تحت إشراق دكتور نجلاء طعمية ودكتور طارق زغلول والمهندسة هند صقر.



الحى والاكسسوارات تزين الفساتين الفرعونية



تصميمات فرعونية تربط بين الماضى والحاضر



تصميمات فرعونية تربط بين الماضى والحاضر



أزياء فرعونية



أزياء فرعونية _ مشروع تخرج طلاب كلية الفنون التطبيقية بدمياط



الحى والاكسسوارات تزين الفساتين الفرعونية