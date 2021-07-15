فريق من المعمل الجنائى يعاين آثار حريق عقار الطالبية فى فيصل.. صور

كتب - أحمد عبد الهادى - تصوير دينا رومية

وصل منذ قليل، فريق من الأدلة الجنائية بالجيزة، لمعاينة والوقوف علي أسباب وملابسات حريق محلات تجارية أسفل عقار بمنطقة الطالبية فى فيصل.

وتبين من خلال التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في حريق محلات تجارية أسفل برج بمنطقة الطالبية، كشفت عن احتراق واجهة 4 طوابق من العقار.

كما شرحت المعاينة الأولية، تفحم 4 محلات تجارية بينهم سوبر ماركت ومحل ملابس، وأدوات منزلية، بالطابق الأرضي وأيضا تفحم معرضا السجاد في الطابق الأول.

كشفت معاينة الحماية المدنية لحريق فيصل، أن العقار مكون من 14 طابقا واشتعلت النيران في طابق أرضى يحوى 5 محلات "محل لعب أطفال – مخزن - أدوات تجميل - سوبر ماركت – محل الشنط" وعقب ذلك امتد إلى الطابق الأول الذى يضم معارض للسجاد والموكيت، والتي التهمت النيران الطابق بالكامل.

وأضافت المعاينة، أنه بمجرد اندلاع الحريق، انتقلت 7 سيارات إطفاء وخزان مياه وسلم هيدروليكى، وقام رجال الحماية المدنية بإنزال السكان من داخل العقار، لحين القيام بعمليات الإطفاء حتى تمت السيطرة عليه بالكامل، وانتقل رجال المعمل الجنائى سيقومون بعمل المعاينة اللازمة لمعرفة الخسائر التي خلفها الحريق ورائه ، ومعرفة الأسباب النهائية حول اندلاع النيران.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بميدان الساعة فى فيصل، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وعقب تفاقم النيران وامتداها لباقي المحلات المجاورة دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات أخرى للمساعدة في محاصرة النيران حتى تمت عمليات إخماده، وإتمام عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.