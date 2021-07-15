اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 07:44 م
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فتوى اليوم.. حكم تحمل المضحى لنفقات ذبح الأضحية ونقلها وتوزيعها

الخميس، 15 يوليه 2021 07:10 م
فتوى اليوم.. حكم تحمل المضحى لنفقات ذبح الأضحية ونقلها وتوزيعها الاضحية
كتب لؤى على

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يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته " فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. جمعية خيرية تقبل من المتبرعين مساهمتهم في لحوم الأضاحي للتضحية بالغنم، أو التضحية بالبقر والإبل مشاركة أو انفرادًا، وذلك بقبول التبرعات النقدية منهم لشراء هذه الأضاحي ونقلها وذبحها وتوزيعها، فهل يتم تحميل المتبرع بنفقات الذبح والنقل وخلافه مما يتعلق بالأضاحي؟، وجاء رد الدار كالآتى:
 
العلاقة بين جمعيتكم وأمثالها مما يقوم بمثل عملها من جانبٍ وبين المتبرِّعين من جانبٍ آخر هي علاقة وَكالة؛ يكون فيها المُتبرِّع -المضحِّي- هو المُوَكِّل، وتكون الجمعية هي الوكيل، والوكيل لا يتحمل أي نفقة من نفقات ما وُكِّل فيه، إلا أن يتطوع بذلك.
 
وعليه: "فإن المتبرع هو مَن يتحَمَّل النفقات المتعلقة بأضحيته؛ من ذبح ونقل وتوزيع وغير ذلك".

الاضحية

دار الافتاء

عيد الاضحى

اضاحى

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