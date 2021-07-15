عميد حقوق حلوان: إعلان نتائج امتحانات نهاية العام بعد العيد

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور سلامة عبد التواب عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن هناك انتظام كامل فى أعمال الكنترول بالكلية وبدأت الكنترولات فى استلام المواد ونماذج الإجابات وانطلقت أعمال التصحيح، مؤكدا أن من المتوقع أن يتم إعلان نتائج امتحانات نهاية العام بعد إجازة عيد الأضحى المبارك واستئناف أعمال الكنترولات.



وأضاف الدكتور سلامة عبد التواب لـ"اليوم السابع" أن عدد الطلاب بكلية الحقوق جامعة حلوان يتخطى الـ33 ألف طالب وهو ما يعكس ويؤكد حجم العمل فى الكنترولات وبالتالى سيتم إعلان النتائج بعد إجازة العيد للتأكد من أعمال الرصد والمراجعة، لافتا إلى أن إعلان النتائج سيكون إلكترونيا على موقع الجامعة.



وتابع عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن الكلية تراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا داخل الكنترولات أسوة بما تم تطبيقه داخل قاعات الامتحانات وذلك لمنع انتشار العدوى من فيروس كورونا.



وكانت كلية الحقوق جامعة حلوان أنهت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى 2020 /2021 يوم الاربعاء 7 يوليو الجارى ، وأجريت الاختبار وسط تطبيق صارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.