طلاب جامعة المنصورة يبتكرون روبوت جديد لتطوير الخدمات الطبية بالمستشفيات

الدقهلية شريف الديب

دشن فريق طلابي بكلية الهندسة جامعة المنصورة أول روبوت مصري طبي لتقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية.

وأشار الطلاب إلى أن الروبوت يمثل قيمة كبيرة للاطباء والمرضي في عملية تشخيص الامراض حيث أنه مبني علي نظام ذكاء اصطناعي يمكنه من التنبؤ بالامراض بناءا علي الاعراض المدخلة من قبل المريض عبر الشاشة الذكية الموجودة علي جسم الروبوت او من خلال التفاعل الصوتي بين الروبوت والمريض وهذه الخدمة لا تمثل فقط قيمة بالنسبه للمريض ولكن أيضا للأطباء في كونها second clinical decision

وأوضح الطلاب أن الروبوت به نظام ذكاء اصطناعي لديه القدرة علي التنبؤ بمرض السرطان عبر ادخال الصور الطبية وتصنيفها وتحديد اذا ما كان هناك بها ورم ام لا ولو كان بها ورم ما هو مكان الورم بالتحديد وهذه الخدمة تمثل قيمة كبيرة بالنسبه للمرضي حيث انه اذا تم اكتشاف مرض السرطان في مراحل مبكرة يمكن علاجه والتغلب عليه.

وأضافوا: بدأ في هذا النظام بمرض سرطان الثدي وانتهينا منه وحاليا نعمل علي أنواع اكثر من مرض السرطان مثل الكبد والرئة، مؤكدين أنه يستطيع قياس بعض الموشرات الحيوية مثل درجة الحرارة ومعدل ضربات القلب والسكر بطرق non invasive بدون اي حاجة لأخذ عينات او وخذ مثل ما يحدث في الطرق التقليدية لتحديدا مرض السكر عبر السنسورات الموجودة علي جسم الروبوت التي تعتمد في عملها علي الأشعة تحت الحمراء.

وأوضح الطلاب أن الروبوت قائم علي نظام robotic operating system يمكنه من الحركة والذهاب الي اي موقع داخل المستشفي او المركز الطبي عبر ادخال خريطة المستشفي للروبوت وتحديد الموقع المراد ارسال الروبوت اليه ويقوم الروبوت بالذهاب اليه مما يمثل قيمة كبيرة في وقت كما نعيش فيه في أزمة فيروس كورونا حيث قمنا بوضح stand علي جسم الروبوت يمكننا استخدامها في نقل العلاج او الاكل او المطهرات للمريض بدون الحاجة لتدخل الكادر الطبي.

ويتكون الفريق من طلاب برنامج الهندسه الطبية والحيوية بكلية الهندسة جامعة المنصورة تحت إشراف الاستاذ الدكتور محمد عبد العظيم عميد الكلية و الدكتور محمود سعفان والمهندس أحمد السداوي والمهندس حسام بلحة.

يتكون الفريق من أحمد حماد ومحمد سعد الظريف وهديل دياب وأحمد شفيق جاد وعبد الحميد سمير وأحمد أسامة شعبان ومحمد المحمدي الغمراوي ومحمود مجدى.