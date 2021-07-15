طلاب بجامعة كفر الشيخ يصنعون سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية.. لايف

السيارة من تصميم الطلاب أحمد سمير عبدالعزيز محمد، اسلام عبد الستار حسن كامل، ومحمد أحمد محمد حسن ، وسمير محمد حسن ، وعلى فرج على شعلان ، ومحمد عادل محمد احمد ، ويوسف محمد عبدالاه يوسف ، معاذ عبدالمجيد عبد الدايم ، وحسين أحمد حسين الفيومى ، محمد على عبيد عبد المعطى ، وسلطان عبد الرؤوف السيد عبد القادر، بإشراف الدكتورة ماجدة قطب مرسي الفخراني ، والدكتور عبدالفتاح طايل ، عميد كلية الهندسة، برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي ، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وقال الدكتور عبدالفتاح طايل ، عميد كلية الهندسة، في الوقت الذي أصبح فيه التحول عن استخدام السيارات التي تستخدم الوقود التقليدي أمرا حتميا وضروريا وذلك نظرا لملايين الأطنان من الملوثات التي تلقي بها يوميا إلى البيئة ،كما أنها تستهلك ملايين اللترات من الوقود المتبقي و المحدود،لذا يجب إجراء تحول جذري إلى سيارات تعتمد علي مصادر متجددة للطاقة غير مضرة بالبيئة ومن هنا كان الاتجاه إلى السيارات الكهربائية التي يستبدل فيها محرك الاحتراق الداخلي بموتور كهربائي يزود بالطاقة الكهربائية عن طريق بطاريات تخزين التيار الكهربائي التي يتم شحنها به.

وأضافت الدكتورة ماجدة قطب مرسي الفخراني، أن السيارات الكهربائية تعمل بالطاقة الكهربية من شبكة المرافق التي قد يكون مصدر توفيرها الأساسي احتراق الوقود التقليدي في المحطات الحرارية ،فان استخدام السيارات الكهربائية لن يقضي على التلوث كليا ،واستهلاك الوقود التقليدي ،لذا تم الاهتمام بوجود مصدر بديل للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة لشحن بطارية السيارة الكهربائية بالتيار الكهربائيي، فاتجه العالم لمصدر آخر للطاقة له القدرة على تغير معالم المستقبل إنها الطاقة الشمسية. حيث تستخدم الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة عن طريق تحويل الطاقة الشمسية الى كهربائية باستخدام الخلايا الشمسية يتم استخدام الخلايا الشمسية لتكون مصدر طاقة لشحن بطاريات الليثيوم التي بدورها تكون مصدر تخزين الطاقة الكهربائية وتفريغها عند الحاجة إليها ، تكون البطاريات متصلة مع محرك كهربي ليحول الطاقة الكهربية ال ُمخزنة إلى طاقة ميكانيكية، لتعد الفكرة فكرة اقتصادية صديقة للبيئة.

وفي هذا المشروع ، سيتم إعداد وتقديم المقترحات المبتكرة المكانية إنتاج سيارة كهربائية تعمل في كل الظروف المتاحة بشحن بطاريات الليثيوم من شبكة المرافق أو من الخلايا الشمسية المزودة بها فضال عن التأثيرات الفنية والاقتصادية ،وأيضا تفاعلات السيارة مع الطريق والغلاف الجوي والشمس لكيفية تحديد خصائص السيارة من حيث شكلها ووزنها والسرعات والأحمال تحت مختلف الظروف ،و تم إتمام التصميمات بالدراسة النظرية للمشروع بوحداته، التنفيذ و التطبيق العملي لجميع وحدات المشروع واستخدام المنهج التجريبي حتى الوصول الفضل معلومات تشغيلية وذلك بالتحكم للوصول لأعلى قدرة ممكنة ، الوصول لنظام عمل مناسب دون مشاكل، وتم اختيار أداء السيارة .