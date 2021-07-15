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طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الجغرافيا

الخميس، 15 يوليه 2021 07:00 ص
طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الجغرافيا طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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يؤدى اليوم الخميس 15 يوليو طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان الجغرافيا بإجمالي عدد 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: "إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021 أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة، ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر".


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