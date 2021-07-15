ضبط 5 أطنان أعلاف و300 كرتونة ملح مجهولة المصدر وغلق إدارى لـ9 صيدليات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات والتموين ومباحث التموين والطب البيطرى والإدارة الزراعية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى حملة مكبرة بنطاق مركز الدلنجات أسفرت عن:-

بالمرور على الأسواق ومحلات الجزارة والمحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية تم تحرير 3 محاضر مبيدات زراعية بإجمالى 188 صنف غير مصرح لها بالتداول نهائياً بالمخالفة للقانون 53 لسنة 1966 والقرار 1018لسنة 2013.

- 5 محاضر عدم اعلان اسعار لحوم ببعض محلات الجزارة و محضرين عدم تمكين وضبط 27 كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط مصنع بدون سجل صناعى لتصنيع المنظفات والصابون السائل وتم التحفظ على مواد خام (5 شكاير مادة زهرة زنة الواحدة 25 كيلو و25 شكاير مادة ماغنسيوم زنة الواحدة 25 كيلو ).

- مخزن لتعبئة السكر التموينى لصالح شركة الجملة تلاحظ أن شكاير السكر السايب مدون عليها إنتاج يونيو 2021 وأثناء الضبط تلاحظ بأن الأكياس المعباة مدون عليها الإنتاج مايو 2021 وتم التحفظ على واحد باكيت يزن 20 كيلو وذلك للعرض على الجهات المختصة .

- 100 شيكارة أعلاف مجهول المصدر زنة الواحدة 50 كيلو بإجمالى 5 طن، 30 كرتونة معطر جو مائى مجهول المصدر بداخل كل كرتونة 6 عبوة زنة العبوة الواحدة واحد لتر بإجمالى 180 عبوة.

- 300 كرتونة ملح مجهول المصدر بداخل كل كرتونة 15 كيس زنة الكيس الواحد 250 جراما بإجمالى 4500 بأحد مخازن المواد الغذائية كما تم سحب 7 عينه أغذية مختلفة لإرسالها المعامل، و تحرير 22 محضر إشتراطات صحية وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إعدام 70 كيلو مواد غذائية مختلفة الأنواع (20 كجم دهون تغير فى الخواص الطبيعية و 30 كجم ملح طعام و 10 كجم حلويات مختلفة و 10كجم منتجات البان )

وبالمرور على الصيدليات: تبين وجود صيدلية مخالفة للرسم الهندسى والاشتراطات الصحية كما تم تنفيذ 9 محاضر غلق إدارى لعدد 9 صيدليات.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة حملة مسائية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهى والكافيهات والمواقف بنطاق قرى البلاكوسى، كفر بولين، النجيلة، كفر غرين، بلطية، بريم وأسفرت الحملة عن تحرير 21 غرامة عدم الالتزام بارتداء الكمامات بأماكن التجمعات ومصادرة 6 شيش.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بحملة مماثلة أسفرت عن تحرير 14 محضر عدم ارتداء كمامة و 4 إنذارات بيئية و4 إنذارات غلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

على جانب آخر، وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفى هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، حملات تفتيشية على المنشآت الحكومية والصحية أسفرت عن إحالة 14 من العاملين للتحقيق لتغيبهم و تركهم محل العمل بدون سند قانوني.