ضبط 3 طلاب بالثانوية العامة هكروا جهاز التابلت بامتحان الجغرافيا بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ورئيس غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، ضبط 3 طلاب لقيامهم بتهكير جهاز التابلت الخاص بهم لتسريب امتحان مادة الجغرافيا، منهم طالبين بإدارة شرق شبرا الخيمة، بمدرسة محمد فريد الثانوية العامة، والطالب الثالث بإدارة طوخ التعليمية، موضحا أنه تم تحرير محاضر إثبات حالة للطالبين، وسحب جهاز التابلت.

وأوضح "محمود"، أنه جرى حصر الغياب للطلاب خلال أداء امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية بالثانوية العامة، مشيرا إلى أنه تبين غياب 64 طالب اليوم الخميس خلال أداء الامتحان، من إجمالي طلاب الشعبة الأدبية الذين أدوا المادة والذين يبلغ عددهم 21650 طالب وطالبة.

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية انتهت من كافة الاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 31ألفا و571طالبا وطالبة الامتحانات داخل 128لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات.

وقال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لـ" اليوم السابع"، إن المديرية انتهت بشكل تام من مراجعة لجان الامتحانات للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، مبينا أنه تم تعقيم وتطهير اللجان بالكامل كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا، إلى جانب تعقيم دورات المياه وتوفير المطهرات اللازمة داخل كل لجنة.

وأشار إلى أنه قبل دخول الطلاب سيتم قياس درجة الحرارة لكل طالب وتوزيع الكمامات والمطهرات عليهم، وأيضا خضوعهم للتفتيش باستخدام احدث أجهزة التفتيش لمنع دخول أي وسائل للغش داخل اللجان.

كما استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة الجغرافيا، حيث يؤدي الامتحان 21650 طالبا وطالبة بـ135 لجنة انتخابية بـ 12 أدارة تعليمية علي مستوى المحافظة.

فيما أعلنت غرفة عمليات تعليم القليوبية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، فتح جميع اللجان بالمحافظة فى موعدها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان دون أى تأخير بمواعيد فتح اللجان، مؤكدة انتظام سير الامتحانات باللجان وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الثانوية العامة، والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم.