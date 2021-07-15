ضبط 10 آلاف عبوة أدوية تخسيس منتهية الصلاحية داخل محل شهير بطنطا

الغربية _ عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، من ضبط 10 آلاف عبوة أدوية تخسيس أعشاب منتهية الصلاحية داخل محل شهير بطنطا.

كانت وزارة التموين قد وجهت بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية لإحكام الرقابة التموينية عليها، وتشكلت حمله برئاسة وكيل وزارة التموين، ضمت جمال هنيدى، مدير الإدارة، وياسر مراد، مدير الرقابة بطنطا، ومحمد الشيخ مفتش التموين، وتم ضبط 10 آلاف عبوة أدوية تخسيس أعشاب منتهية الصلاحية، داخل محل شهير بطنطا وتحرر محضر رقم 16777جنح ثان طنطا، وإخطار النيابة العامة.