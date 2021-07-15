ضبط مصنع لإعادة تدوير أدوية منتهية الصلاحية بالشرقية والتحفظ على 4 أطنان

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الصناعية بمركز ومدينة بلبيس، أسفرت جهود الحملة عن ضبط مكان يعمل بدون ترخيص، ويقوم بإعادة تدوير أدوية منتهية الصلاحية، بالمنطقة الصناعية ببلبيس، عبارة عن حوش كبير بداخله غرف تحتوى على كميات هائلة من ألبان الأطفال، والأقراص، والكبسولات، والأشربة، والأقماع منتهية الصلاحية، تتخطى 200 ألف، وأكثر من 300 ألف عبوة فارغة، وأكياس بودرة بيضاء مجهولة المصدر، تقدر بحوالى 4 أطنان بودرة، وبراميل تحتوى على سوائل مجهولة المصدر.

وقام وكيل الوزارة بالاتصال مباشرة بالمحافظ، وإبلاغه بالمضبوطات، وبفرار المتواجدين بالموقع، والذى وجه على الفور بحضور المهندس على الصناديلى، رئيس مركز ومدينة بلبيس، والعميد حسام مأمور مركز شرطة بلبيس، ورجال مباحث التموين بالمحافظة، والذين قاموا بالتنسيق مع مفتشى الصيدلة بضبط وتحريز الأدوية والألبان، وأيضاً المواد الخام المخالفة، والتى منها فيتامينات وحديد للأطفال، ومقويات عامة، وأدوية لعلاج الضغط والأعصاب، ومسكنات وباسط للعضلات، وأقراص استحلاب للزور، وغيرها، كما تم ضبط الكميات التى تم تدويره من الأدوية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتشميع المكان بالكامل.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الإدارات الرقابية بالمديرية على المنشآت المختلفة بالمحافظة، مؤكداً على عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.



ضبط مصنع لإعادة تدوير أدوية منتهية الصلاحية (1)



ضبط مصنع لإعادة تدوير أدوية منتهية الصلاحية (2)



ضبط مصنع لإعادة تدوير أدوية منتهية الصلاحية (3)



ضبط مصنع لإعادة تدوير أدوية منتهية الصلاحية (4)



ضبط مصنع لإعادة تدوير أدوية منتهية الصلاحية (5)



ضبط مصنع لإعادة تدوير أدوية منتهية الصلاحية (7)



ضبط مصنع لإعادة تدوير أدوية منتهية الصلاحية (8)



ضبط مصنع لإعادة تدوير أدوية منتهية الصلاحية (9)