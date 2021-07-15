اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 02:42 م
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ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملات تفتيشية بالشرقية

الخميس، 15 يوليه 2021 02:22 م
ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملات تفتيشية بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 405 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات تفتيشية ورقابية على محال الجزارة ثلاجات بيع المواد الغذائية بمركز الحسينية.

وأوضحت المديرية فى بيان لها، أنه قامت إدارة تموين الحسينية بحملة مشترك مع الطب البيطري والصحة والشرطة ومجلس المدينة للمرور على محلات الجزارة وثلاجات بيع المواد الغذائية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر بسماكين الشرق/ سعود / الحسينية، وضبط لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 405 كيلو جرام لحوم ذبح خارج السلخانة وأسماك مجهولة المصدر.

وتواصل الإدارات التموينية شن حملاتها اليومية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على حركه البيع والشراء وضبط المخالفين، حفاظآ على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن وثلاجات بيع المواد الغذائية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.


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