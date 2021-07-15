ضبط صاحبة مخبز استولت على 54 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ونجحت الجهود في ضبط (1451) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها ضبط ( 1,27 طن "مقطعات دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 1,42 طن "مفروم لحوم – مقطعات لحوم") بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة) بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط ( 5 طن "ملح طعام") معبأ داخل عبوات غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "متحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط ( 2,8 طن "أرز تموينى") معبأ داخل عبوات غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية وبه شوائب وأتربة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (أمين عهدة فرع لإحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة سوهاج.

وأثمرت الجهود عن ضبط ( مالكة مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائها على (54٫677 جنيه من أموال الدعم) دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات الدقيق البلدى إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط ( 4,5 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحتيها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك مدشة أعلاف حيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط ( 4,5 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام الزراعى ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

و إضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية إستهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء .. وقد أسفرت عن ضبط عدد (37) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (3923) عبوة سجائر .

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظتى (المنوفية - البحيرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (2 شركة تعمل فى مجال المستلزمات الزراعية) والمديران المسئولان عنهما بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات ( 220 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول – 5381 عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية أوزان مختلفة بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول).

كما أمكن ضبط (شركة – 3 مخازن) والمديرون المسئولون عنها بنطاق محافظة البحيرة ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (493.6 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول - 381عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية أوزان مختلفة بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول).