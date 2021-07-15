ضبط راكبة أجنبية من أصل مصرى بحوزتها 1409 أقراص ترامادول بمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي فى ضبط راكبة أجنبية من أصل مصرية بحوزتها كمية من أقراص الترامادول المخدر.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمورالجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمدالبحيري مأمور الجمرك تلاحظ له وجود شرائط من الأدوية وسط الملابس.

وقام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف الدكتورة ابتهال مصطفي بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن وجود كمية من الشرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 1409 أقراص، وأمر أحمد سعد عبد المطلب مديرإدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبة للنيابة المختصة.







