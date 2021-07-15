صندوق تحيا مصر يطلق قافلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقنا استعدادا لعيد الأضحى

كتب مدحت وهبة

أطلق صندوق تحيا مصر قافلة جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة قنا، وذلك ضمن مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة لتوفير المواد الغذائية الملابس الجديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المدير التنفيذى ل صندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، إن تنظيم القافلة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمعاونة أجهزة الدولة في توفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن القافلة تستهدف 2000 أسرة في قريتي أبو حزام، وحمردوم، حيث تتضمن توزيع 10 أطنان من الداجن، بواقع 5 كيلو جرامات لكل أسرة، و2000 كرتونة مواد غذائية جافة، بواقع كرتونة 12 كيلو جرام لكل أسرة، و2000 كرتونة عصائر، بإجمالي 54000 عبوة، بواقع 27 عبوة لكل أسرة، كما تتضمن القافلة توزيع 2000 كرتونة ملابس جديدة تحتوى كل منها على 19 قطعة لكل أسرة بإجمالي 38000 قطعة.

وأوضح عبد الفتاح، أن تنفيذ مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة، يتم ضمن أنشطة محور الحماية الاجتماعية الذي ينفذ من خلاله الصندوق عدة مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

وأشار إلى أن قوافل دعم الأسر الأولى بالرعاية مستمرة خلال الأيام القادمة في توزيع المواد الغذائية على مستحقيها استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني بكل محافظة.

ويذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوى وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.