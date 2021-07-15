اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 07:40 م
أكرم القصاص
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"صحة كردستان العراق" تعلن تسجيل أول إصابة بسلالة "دلتا"

الخميس، 15 يوليه 2021 06:00 م
"صحة كردستان العراق" تعلن تسجيل أول إصابة بسلالة "دلتا" كردستان العراق - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان البرزنجي، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال البرزنجي -خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "الإصابات بفيروس كورونا بالإقليم في تزايد مستمر مقارنة بالأسابيع الماضية، لاسيما وأن أعداد المصابين والراقدين بمراكز الحجر الصحي أصبح أضعاف ما كان عليه".

وأشار وزير الصحة بالإقليم، إلى أن الوزارة تتابع منذ فترة الحالات للتأكد من وجود هذا النوع من السلالات.. مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيقها للحد من انتشار الوباء.


كردستان العراق

سلالة دلتا

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى كردستان

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