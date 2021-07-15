"صحة المنيا" تبدأ أعمال المسح الميدانى للأطفال المتخلفين عن التطعيم

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، البدء في إجراء أعمال المسح الميداني لجميع الأطفال الأقل من خمس سنوات، بدءا من اليوم الخميس، وعمل حصر شامل لجميع الأطفال الذين تخلفوا عن التطعيم ضد شلل الأطفال بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال حرصا على سلامة وصحة الطفل المصري