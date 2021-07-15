اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 05:50 ص
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"صحة المنيا" تبدأ أعمال المسح الميدانى للأطفال المتخلفين عن التطعيم

الخميس، 15 يوليه 2021 05:00 ص
"صحة المنيا" تبدأ أعمال المسح الميدانى للأطفال المتخلفين عن التطعيم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
المنيا- حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، البدء في إجراء أعمال المسح الميداني لجميع الأطفال الأقل من خمس سنوات، بدءا من اليوم الخميس، وعمل حصر شامل لجميع الأطفال الذين تخلفوا عن التطعيم ضد شلل الأطفال بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال حرصا على سلامة وصحة الطفل المصري

وطالبت الصحة من المواطنين تجهيز بطاقات وشهادات التطعيم، مضيفة أنه في حالة عدم الحصول علي التطعيم برجاء التوجه لأقرب مكتب صحة أو وحدة صحية أو مركز طبي لاستكمال عملية التطعيم.
 
 
 

 


مديرية الصحة

شلل الاطفال

تطعيم الاطفال

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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