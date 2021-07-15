"صحة المنيا" تبدأ أعمال المسح الميدانى للأطفال المتخلفين عن التطعيم

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، البدء في إجراء أعمال المسح الميداني لجميع الأطفال الأقل من خمس سنوات، بدءا من اليوم الخميس، وعمل حصر شامل لجميع الأطفال الذين تخلفوا عن التطعيم ضد شلل الأطفال بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال حرصا على سلامة وصحة الطفل المصري
وطالبت الصحة من المواطنين تجهيز بطاقات وشهادات التطعيم، مضيفة أنه في حالة عدم الحصول علي التطعيم برجاء التوجه لأقرب مكتب صحة أو وحدة صحية أو مركز طبي لاستكمال عملية التطعيم.
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