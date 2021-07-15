اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 10:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة أسوان" تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. صور

الخميس، 15 يوليه 2021 10:02 م
"صحة أسوان" تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. صور جانب من اللقاء
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت الإدارة الصحية بكوم أمبو بأسوان، اليوم، الخميس، لقاءً مع مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، فى إطار جهود مديرية الشئون الصحية بأسوان فى التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وفى ظل الاستعدادات المكثفة لانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان.

جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء 

حضر اللقاء، الدكتور عز الدين حامد مدير الإدارة الصحية بكوم أمبو، وأحمد تاج الدين نائب رئيس الوحدة المحلية بكوم أمبو، ويوسف خيرى، منسق التوعية والإعلام بكوم أمبو، وعدد من رؤساء القرى والأحياء.

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء

وناقش الاجتماع التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل والخدمات الطبية التى ستقدم فيها للمواطن الأسوانى، كما تم التنسيق لوضع آلية للعمل والتعاون المشترك، للمساهمة فى زيادة إقبال المواطنين بقرى كوم أمبو، على التسجيل وفتح الملفات، للاستفادة من المنظومة فور تشغيلها.

جانب من اللقاء (3)
جانب من اللقاء

وأكد أحمد عطية غزالى، منسق فريق التوعية والإعلام لمنظومة التامين الصحى الشامل بأسوان، أن محافظة أسوان تم اختيارها من ضمن محافظات المرحلة الأولى التى ستطبق بها المنظومة، وذلك من خلال عدد  112  وحدة صحية ومركز طبى سيتم تطبيق المنظومة بها، بالإضافة لـ11 مستشفى على مستوى محافظة أسوان.

وأشار إلى آلية التسجيل فى المنظومة هو إحضار الأوراق المطلوبة وهى صور البطاقات الشخصية لأفراد الأسرة، وصور شهادات الميلاد المميكنة للأبناء دون السن، والتوجه لتسليمها لأٌقرب وحدة صحية، ومن ثم عمل الفحص الطبى الشامل للأسرة.


منظومة التامين الصحى الشامل

التامين الصحى الشامل

اسوان

كوم امبو

الصحة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة