شقيق الراحل محمد حسن بعد تكريمه بمؤتمر حياة كريمة: الرئيس السيسي أب لكل المصريين

القليوبية إبراهيم سالم

قال خالد حسن، شقيق المرحوم محمد حسن، عضو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ومؤسسة حياة كريمة فى القليوبية، والذى كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، روحه ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة"، إن اللفتة الطيبة التى قام بها الرئيس اليوم وفريق مبادرة حياة كريمة أكدت تقدير الدولة للشباب والاعتراف الكامل بجهودهم وعدم نكرانها، مقدما الشكر للرئيس قائلا: "الرئيس أكد أنه أب لكل المصريين".

وأضاف "خالد" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن لحظة تسلم درع التكريم من الرئيس السيسى لروح شقيقه الراحل كانت لحظة كبيرة وامتلأت بالكثير والكثير من مشاعر الأبوة والقيادة الحقيقية، قائلا: "بجد إحنا معرفناش بكل المجهود والعمل الجميل والإرث الطيب اللى تركه أخويا غير لما توفى، وهذا ما لمسناه من الجميع من حب وترحم على شقيقى، وأدعوا الله أن يجعل كل هذا الإرث فى ميزان حسناته".

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، روح المرحوم محمد حسن، عضو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ومؤسسة حياة كريمة فى القليوبية، ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة"، والذى كان يعد من أكثر المتطوعين اجتهادا وإخلاصا وأحد العاملين بتفانى وصمت، والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا نتيجة المشاركة بمبادرة "رد الجميل" التابعة لحياة كريمة بالقليوبية، كرد للجميل من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تسلمها عنه شقيقه الأكبر خالد حسن.

وكانت محافظة القليوبية نعت فى بيان رسمى لها، 18 مايو من العام الماضى 2020، وفاة محمد حسن، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي يعمل مساعدا لنائبة محافظ القليوبية.

وأكدت فى بيان رسمى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، "أن محمد حسن توفي إثر اختلال توازنه وسقوطه من الدور الرابع بمنزله، حيث تم نقله إلى مستشفى ناصر للعلاج، لكن روحه فاضت إلى بارئها".

وتمتع المرحوم محمد حسن بحب الجميع بمحافظة القليوبية، بداية من محافظة القليوبية وحتى أصغر العاملين بديوان المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وكانت تشييع جثمانه مهيب جدا شارك به الجميع تقديرا لعطاءه وعمله فى صمت، وتعبيرا عن حب الجميع له.

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.



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