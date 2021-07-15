شروط القبول فى كلية الشرطة .. أولها أن تكون مصرى من أبوين مصريين

كتب محمود عبد الراضي

تبدأ أكاديمية الشرطة في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها عن طريق الإنترنت لـ "تقديم كلية الشرطة 2021"، وذلك بدءً من 12 أغسطس المقبل، عن طريق الدخول لموقع الأكاديمية ثم تسجيل البيانات وتشمل "الاسم رباعي ورقم البطاقة ورقم الجلوس"

تقديم كلية الشرطة 2021 يشترط فى المتقدم: 1- أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس 2- أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة 3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة 4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن 5- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية وخريجي الجامعات.

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020 تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس المقبل حتى 6 سبتمبر وذلك بمجموعة 65٪؜ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.