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شروط التقديم لخريجى الحقوق بقسم الضباط المتخصصين فى أكاديمية الشرطة

الخميس، 15 يوليه 2021 08:00 ص
شروط التقديم لخريجى الحقوق بقسم الضباط المتخصصين فى أكاديمية الشرطة أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يستطيع الحاصلون على ليسانس الحقوق "ذكور، وإناث" بتقدير مقبول فما أكثر ـ هذا العام والعام السابق، التقديم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة لهذا العام.

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية، وخريجي الحقوق وعددًا من الكليات الأخرى.

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020  تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس القادم حتى 6 سبتمبر وذلك بمجموعة 65٪؜ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

 


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