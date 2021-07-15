شباب مصر يستعرضون المشروعات التنموية فى المحافظات خلال احتفالية "حياة كريمة"

كتب محمد سعودي

استعرض شباب "حياة كريمة" عددا من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة في بعض المحافظات، وذلك على هامش احتفالية "حياة كريمة" التي انطلقت مساء اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحدث عدد من الشباب من منسقي حياة كريمة في محافظات مصر حول المشروعات التنموية التي يتم إنشائها ضمن المبادرة، ومن بينها محافظات بني سويف والبحيرة والوادي الجديد والغربية والمنيا والإسكندرية.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروعات "حياة كريمة" تغطى ربوع مصر بالكامل، سواء مشروعات جديدة بالأراضى الصحراوية أو تطوير الأماكن القديمة والقائمة والتي كانت تعانى من الإهمال، وعدم التركيز عليها.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، أن الدولة نفذت على مدار الـ7 سنوات الماضية مشروعات تجاوز تكلفتها 6 تريليونات جنيه مصري، بما مكننا من القدرة والخبرة في الدخول لهذا المشروع العظيم الخاص بتنمية الريف المصري تحت مبادرة حياة كريمة، وهذا أساس المشروعات التي تنفذ على أرض مصر وتؤكد أنها مشروعات قومية وعالمية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: في مجال الصحة سنستفيد من مبادرة حياة كريمة بالإسراع من تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل وهذا المشروع سيكون فرصة لرفع كفاءة كل المنشآت الصحية في الريف المصرى بجانب إنشاء 1374 منشأة ووحدة صحية وقوافل علاجية وسيارات إسعاف، بجانب أكثر 1000 قافلة علاجية ولأول مرة 40 سيارة متنقلة تعمل أشعة متقدمة لأهالينا في الريف.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته إنه سيتم إنشاء 14 ألف فصل جديد ضمن مشروع تطوير الريف المصرى ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة.



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