رئيس وزراء اليونان يحتفل بتخرج ابنته من المدرسة: وبدأت رحلة جميلة جديدة.. صورة

كتب محمد تهامى زكى

احتفل رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس بتخرج ابنته من المدرسة وانتقالها للمرحلة الجامعية، ونشر عبر حسابه على إنستجرام صورة له مع ابنته، صحبها بتعليق: "كيف أتذكرك عندما بدأت الدراسة فى المدرسة الابتدائية، والآن انتهيت من المدرسة وبدأت رحلة جميلة جديدة".



رئيس وزراء اليونان وابنته

وفى سياق مختلف، تعهد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، باستمرار إجراء عمليات تدقيق صارمة لضمان الالتزام بالإجراءات الجديدة للسيطرة على تفشى فيروس كورونا والتى تدخل حيز التنفيذ الشهر الجارى.





وقال ميتسوتاكيس، فى تصريحات أوردتها صحيفة (كاثيميرينى)، إنه على الرغم من الإجراءات الصارمة هذه، سيتم السماح بإقامة الأنشطة الترفيهية داخل الأماكن المغلقة كما ستتم إتاحة الأماكن الرياضية المغلقة والمفتوحة للجمهور.

وأكد ميتسوتاكيس، ضرورة الالتزام بإجراء عمليات تدقيق بشأن الفعاليات التى تجذب عددًا كبيرًا من الأشخاص مما يساعد على انتشار الفيروس بين الحضور.