رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بالعلوم الطبية التطبيقية

وأعلنت الدكتورة هيام عياد عميد الكلية أن نسبة النجاح بقسم المختبرات الطبية بلغت 97.22 ٪ وحصل 59 طالب على تقدير ممتاز، وبلغت نسبة النجاح بقسم علوم الأشعة 93.48٪ وحصل 125 طالب على تقدير ممتاز، أما قسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية بلغت نسبة النجاح 92.42٪ وحصل 51 على تقدير ممتاز، وبلغت نسبة النجاح بقسم تكنولوجيا الاستعاضة الصناعية للأسنان 82.61٪ وحصل 12 طالب على تقدير ممتاز.