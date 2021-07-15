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الخميس، 15 يوليه 2021 04:21 م
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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بالعلوم الطبية التطبيقية

الخميس، 15 يوليه 2021 02:53 م
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بالعلوم الطبية التطبيقية رئيس جامعة المنوفية يعتمد النتيجة
المنوفية - محمد فتحى

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اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، نتيجة الفرقة الرابعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية للعام الدراسى 2020/ 2021.
 
وأعلنت الدكتورة هيام عياد عميد الكلية أن نسبة النجاح بقسم المختبرات الطبية بلغت 97.22 ٪ وحصل 59 طالب على تقدير ممتاز، وبلغت نسبة النجاح بقسم علوم الأشعة 93.48٪ وحصل 125 طالب على تقدير ممتاز، أما قسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية بلغت نسبة النجاح 92.42٪ وحصل 51 على تقدير ممتاز، وبلغت نسبة النجاح بقسم تكنولوجيا الاستعاضة الصناعية للأسنان 82.61٪ وحصل 12 طالب على تقدير ممتاز.
 
 
 
 
 

 


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