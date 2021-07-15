دمياط تعلن عن شغل وظيفة رئيس وحدة قروية.. تعرف على الشروط

- حاصل على مؤهل عالى مناسب.

- من أبناء الإدارة المحلية ومديريات الخدمات.

- أن لايقل عمر المتقدم عن 35 سنة.

وعلى من يرغب للتقدم لشغل هذه الوظيفه التقدم بطلب باسم سكرتير عام محافظة دمياط اعتبارًا من 1/8/2021 وحتى 15/8/2021 ويرفق به المستندات الآتية.

- بيان الحالة معتمد ومتضمن "الاسم، تاريخ الميلاد، المؤهل الدراسى وتاريخه، تاريخ التعيين، التأهيل العلمى، الوظائف الإشرافية التى شغلها، الوظيفة المسكن عليها، الوظيفه التى يشغلها حاليا، الدورات التدريبية ومدتها ونوعها، خطابات الشكر والتقدير، تقرير كفاية الأداء عن الأعوام السابقة، الجزاءات ةالاحالة للمحكمة التاديبية إن وجدت ".

- تقرير إنجازات عن الوظائف التى شغلها.

-مقترحات تطوير الوحدة المحلية او احد انشطتها الرئيسية لتحسين ادائها.

-عدد 2 صور شخصية .