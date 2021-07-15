حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية للكشف على المرضى بقرية سنباط فى الغربية

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا اليوم الخميس، قافلة طبية كبرى بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة فى إطار دورها الرائد فى خدمة المجتمع تحرص على تنظيم قوافل طبية تستهدف القرى الأكثر احتياجا فى المحافظة لخدمة المرضى، وذلك تنفيذاً للمبادرات الرئاسية في القطاع الصحي والتي تستهدف حماية صحة المصريين وتساهم في استراتيجية بناء الإنسان، حيث تقدم القوافل خدمات طبية متميزة للمرضى وتقوم بصرف الدواء اللازم بالمجان .

‏

من جانبه، قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ‏أن القافلة الطبية لجامعة طنطا بقرية سنباط استقبلت اليوم 1099 حالة فى مختلف التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف عليها وصرف العلاج بالمجان، ‏موضحًا أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي يتم تحويلها مباشرة ‏إلى مستشفيات طنطا الجامعية لتلقي العلاج اللازم بالمجان.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.