"حياة كريمة" توفر 358 ألف فرصة عمل لأبناء القرى الأكثر احتياجًا حتى الآن

كتب على عبد الرحمن

فى الوقت الذى لم تتوقف فيه مبادرة حياة كريمة عن تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية فى القرى المستهدفة، تسعى المبادرة لتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء هذه القرى، حيث تمكنت المبادرة حتى الآن من توفير أكثر من 330 ألف فرصة عمل تم توفيرها للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى.

كما عملت مبادرة حياة كريمة على توفير قروض ميسرة وبرامج تدريب باستثمارات بلغت أكثر من 320 مليون جنيه وفرت حوالى 28 ألف فرصة عمل دائمة لأبناء القرى الأكثر احتياجًا التى تشملها المبادرة.

وتكشف ملامح الخطة الاستثمارية المُوجّهة لتنمية الريف المصرى فى إطار مُبادرة "حياة كريمة"، عن الأهداف الاستراتيجية للمُبادرة والمتمثلة فى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحى، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية) فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهنى).

وينفذ البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء فضلا عن 4 مجموعات عمل اهمها مجموعة العمل على مشروعات البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية: وتنسق أعمالها وزارة التنمية المحلية وتضم وزارة الاسكان بهيئاتها المختلفة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة الابنية التعليمية، وزارة الصحة، وزارة الري، وزارة الشباب، وزارة البترول، كما ان وزارة التنمية المحلية تلعب دور رئيسى فى مجموعة عمل التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وسكن كريم ومجموعة المؤشرات والقياس.