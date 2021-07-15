"حياة كريمة" تحقق الحلم المستحيل لأهالى قرية شما بالمنوفية.. فيديو

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا داخل قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وهى ضمن القرى التى يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها.

وأكد الدكتور نادر أبو عامر رئيس الوحدة المحلية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن قرية شما يتم تنفيذ العديد من المشروعات بها وهى مشروعات الصرف الصحى الغاز الطبيعى المدارس، مياه الشرب، مجمع خدمات، مجمع زراعى، مجمع صحى.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية، أنه تم تنفيذ حوالى 97.6% من توصيل خطوط الغاز الطبيعي بشما، وتنفيذ حوالى 96% من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة للشوارع الفرعية والرئيسية، وتنفيذ 100% من توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة وذلك لـ9 شوارع فرعية.

وقال رئيس الوحدة المحلية إنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بمدرسة الشهداء، وجارى أعمال التشطيبات بالمبني بالكامل، حيث وصلت نسبة التنفيذ بها إلى حوالي 85%، كما يتم إنشاء جناح لمدرسة عبدالسلام وهبة للتعليم الأساسي والتي تقام علي مساحة 480م² بعد أن تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بها وجارى العمل فى التشطيبات حيث وصلت نسبة التنفيذ بها إلي حوالي 78%، وإنشاء جناح بمدرسة سامح طاحون والذي يقام على مساحة 480م²، بالإضافة إلى العمل الجارى بمجمع الخدمات الحكومية بشما ،مشيراً بضرورة بذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصل لسرعة الانتهاء من جميع مشروعات المبادرة وفقا للبرنامج الزمني المقرر لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع قري مركز أشمون.

وأوضح سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الإستمرار في التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القري من خلال مبادرة حياة كريمة، مؤكدا علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات.