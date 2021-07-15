حياة كريمة تحقق أحلام سكان بنى عبيد بالمنيا بإنشاء مدرسة وتبطين الترع.. لايف

وأكد الأهالى أن القرية تغيرت مع مبادرة حياة كريمة بتنفيذ المشروعات الخدمية التى تهتم بتغيير حياة المواطن، ومن بين المشروعات إنشاء مدرسة ثانوى علم قال هانى عزت مشرف المشروع، أن المدرسة تضم 34 فصل وسوف يتم الانتهاء منها فى بدايات 2022، لافتا إلى أن المدرسة سوف تعمل على خدمة 12 قرية وليس قرية بنى عبيد فقط، واستطرد أن المدرسة سوف تساهم فى توفير الوقت والجهد والمال وتحافظ على أبناء القرية والقرى المجاورة .

اما حمادة محمد أحد أهالى قرية بنى عبيد قال، إن المشروعات التى تجرى فى القرية كان بالنسبة لنا حلم تحقق، حيث أصبح فى القرية مكتب تموين نموذجى وصرف صحى، وغاز طبيعى أوشك على الانتهاء ومدرسة ثانوية كذلك تبطين أكبر ترعة وتأهيلها والتى كانت مصدرا للتلوث، مضيفا أن من بين المشروعات العامة أيضا بناء المساكن للفقراء فى مبادرة سكن كريم .